Как будут реагировать США в случае, когда произойдет перемирие, а Россия его нарушит: у Трампа ответили

У Трампа ответили, что будет в случае нарушения перемирия, если оно произойдет. Реакция президента США будет "быстрой и мощной".

Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

"Как реагировать на нарушение прекращения огня? Есть пример одного американского фермера, которого задержали в Нигерии. Мы отправили целое подразделение, чтобы его спасти. Также были и другие случаи. Реакции президента Трампа очень быстры и мощны"

Ранее Келлог сказал, на что должен пойти Путин, чтобы достичь мира. В частности, речь идет о территориальных уступках.

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