"Как бы от всего этого свалить": оппозиционер передал настроения в правительстве России по поводу войны в Украине

На сегодняшний день даже в ближайшем окружении президента России Владимира Путина есть люди, которые хотели бы завершить войну против Украины. У многих есть желание "как-то это пересидеть и свалить".

Однако на путч в России не стоит рассчитывать.

Об этом экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев рассказал в интервью "НВ".

"На данный момент в принципе настроение в правительстве РФ – "как бы от всего этого свалить". Но правительство в РФ традиционно классифицируется как системные либералы, то есть правительство не является ближним кругом Путина", – сказал политик.

Он добавил, что настроение у российского правительства с начала войны против Украины "не изменилось".

"Сначала был шок. Сейчас – доминирующее желание как-то это пересидеть. Люди не понимают, что они могут сделать, чтобы это прекратить. Для переворота надо иметь револьвер, этого нет. У них у всех желание – свалить. Они говорят: "Мы что хотите сделаем, денег дадим, только уберите нас отсюда и оградите от санкций", – передал настроения в российском правительстве Пономарев.

В то же время он убежден, что в этой среде никто ни о каких путчах не говорит и не будет проводить их. Ведь для этого нужно обладать очень высоким уровнем доверия и быть очень близкими.

"Одно дело — передавать месседжи, от которых всегда можно откреститься, а другое — организовывать сговор", — объяснил оппозиционер.

Напомним, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что на сегодняшний день в РФ трудно увидеть преемника Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

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