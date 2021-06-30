"Как члены и доноры ОБСЕ": Резников рассказал, каким образом США могут могут присоединиться к переговорам по Донбассу

"Как члены и доноры ОБСЕ": Резников рассказал, каким образом США могут могут присоединиться к переговорам по Донбассу

США могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ.

США, участие которых в "нормандском формате", по мнению Украины, должно укрепить переговоры , могут подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе не только через "нормандский формат". Вашингтон, в частности, может предложить своего посла в любую из групп ТКГ.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были — это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США- Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014, — ред.). Его можно возродить", — отметил Алексей Резников в комментарии "РБК-Украина".

В то же время аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина считает, что у США пока нет однозначной позиции о возможном присоединении к мирным переговорам. Так, она напомнила заявление заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая сказала, что с этой целью Штаты сначала проведут с Украиной интенсивные переговоры, чтобы определить способ реализации Минских соглашений был бы для нее приемлемым.

"Вряд ли Штаты будут готовы продавливать идею изменить переговорный формат, обнулить переговоры и перезапустить их как, например,"Нормандской пятерки" с привлечением США. Штаты будут участвовать в переговорный процесс таким образом, чтобы не создавать точки напряжения в отношениях с Россией и европейскими партнерами", — высказалась Мария Золкина.

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По ее мнению, скорее всего США назначат нового спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, после чего смогут восстановиться двусторонние консультации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговоров в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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