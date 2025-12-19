Как декорации на "прямой линии" Путина разоблачили планы РФ по Украине: Sky News проанализировал

Карта страны-агрессорки на «прямой линии» диктатора, в которую «включили» украинские территории, свидетельствует, что РФ не пойдет на компромисс / © Associated Press

Дизайн телевизионного декора на прямой линии диктатора Путина является четким сигналом для Украины.

Об этом пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По его наблюдениям, содержание речи Владимира Путина, похоже, содержит достаточно острые послания Украине.

«На стене позади него висит карта России. Внимательно посмотрите на крайнюю левую сторону. Там отмечены не только Крым, но и все четыре восточных украинских области, которые Россия аннексировала в 2022 году — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую», — отметил журналист.

Он напомнил, что российские войска еще не захватили эти регионы полностью, но это не помешало Владимиру Путину провозгласить их своими.

«Проектируя эти территории на сегодняшний фон, Кремль посылает сигнал: он не намерен отказываться от своих претензий на них», — отметил Беннетт.

Журналист напомнил, что вопрос территории является главным камнем преткновения в переговорах по мирному соглашению, и это говорит о том, что так он и останется, поскольку Москва еще не проявила никакой готовности к компромиссу.

Напомним, что диктатор Путин сегодня проводит так называемую «прямую линию». На ней он среди прочего поучал Зеленского, как посещать фронт, хотя сам там не бывает.

Также он заявил, что не собирается менять требования о мирных переговорах, которые были озвучены ранее.