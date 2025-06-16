Как договариваться с Трампом и Путиным: профессиональный переговорщик объяснил, в чем ошибаются политики

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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В мире, где крупные игроки все реже достигают согласия, а война в Украине, таможенная политика и геополитическая конкуренция лишь обостряются, возникает ключевой вопрос: как вести эффективные переговоры с привыкшими действовать с позиции силы — например, Дональд Трамп или Владимир Путин?

Об этом журналист Доминик Поссох поговорил с экспертом по кризисным переговорам Маттиасом Шраннером, бывшим главным переговорщиком полиции и ныне советником ООН и правительств, передает Focus.

Трамп: переговоры как игра на грани

По словам Шраннера, в отличие от стереотипа об эмоциональном и импульсивном Трампе, на самом деле тот действует жестко и предсказуемо. Его стиль – ультимативные требования, обострение конфликта и наступление. Но ключ к пониманию — это момент, когда ему сопротивляются.

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"Как только он получает встречный удар, он отступает", - объяснил эксперт.

Такие "игривые переговоры" скорее о демонстрации силы, чем о поиске компромисса. И это, отмечает Шраннер, значительно ближе к китайской стратегии, чем к западному рациональному подходу.

Путин: лучше не договариваться, чем отступить

Позиция российского президента еще более жесткая. По словам эксперта, Путин не стремится к компромиссам, ведь в его системе координат отступление — это слабость. Именно поэтому часто вместо себя он присылает делегации более низкого уровня, что сигнализирует о нежелании серьезно договариваться.

"Для него ни одно соглашение лучше компромисса, который требует от него отступить", - говорит Шраннер.

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Не публично и с позиции силы

Шраннер также подчеркивает, что эффективные переговоры нельзя вести публично. Когда переговорный процесс становится зрелищем, участники теряют гибкость.

Эксперт советует заблаговременно посылать сигналы силы: это может быть инициатива по времени, месту или повестке — даже такие детали формируют впечатление о лидерстве.

Оценка себя – ключ к результату

"Переоценка собственной силы - путь к самомнению. Недооценка - к разочарованию", - напоминает Шраннер и советует: "Всегда общайтесь с позиции равенства".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость изменить подход Соединенных Штатов в диалоге с Россией, поскольку, по его мнению, нынешний "теплый разговор" лишь поощряет Кремль к продолжению войны.

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