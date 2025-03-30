Как долго будет продолжаться российская агрессия: Сикорский назвал два варианта

Россия не прекратит войну, пока ею руководит Путин / © ТСН

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Угроза российской агрессии будет существовать до тех пор, пока хозяином Кремля остается Владимир Путин или пока в России не закончатся человеческие и материальные ресурсы.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN 24.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что нынешняя Россия исповедует имперскую идеологию и превратилась в кровавую диктатуру, в которой политических заключенных больше, чем было в Советском Союзе в последние годы его существования.

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«Россия с такой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть такое руководство», — подчеркнул Радослав Сикорский.

При этом глава МИД Польши назвал российского президента Владимира Путина непредсказуемым политиком.

«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — отметил он.

В то же время, Сикорский добавил, что «существует сценарий, когда в России просто начнут заканчиваться люди и техника, чтобы продолжать эту наступательную войну».

По его словам, от того, как закончится российско-украинская война, будет зависеть соотношение сил и ощущение безопасности в Европе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после смерти Путина война закончится.