Как долго Трамп готов поддерживать Путина: американский политик сделал прогноз

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп готов поддерживать своего российского коллегу Владимира Путина столько, сколько понадобится. Такая поддержка дает уверенность хозяину Кремля в том, что он сможет вернуться к позициям 2022 года.

Такое мнение высказал американский политик, депутат окружного собрания округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин в эфире телеканала «Киев24».

«Президент [Дональд Трамп] собирается поддерживать Путина столько, сколько нужно. Он теперь с Путиным до победного конца. Те, кто были против Трампа, понимают это и кричат об этом на каждом углу», — отметил он.

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Рашкин подчеркнул, что республиканцы не пойдут против своего лидера, его сторонники призывают «дать ему шанс» и насмехаются над реакцией либералов.

По его словам, такой легкомысленный подход смещает баланс глобальной безопасности, превращая Америку в угрозу западному миру.

«Сейчас нет той Америки, которая скажет: „Нет, нет, нет, подождите, это уже слишком“. Вот нет ее, будто полицейский оказался грабителем банка. И теперь если вы будете звонить в полицейскую станцию и говорить: „Когда же вы приедете? Что же происходит?“, то услышите: „А извините, мы заняты, мы банк грабим. Вы следующие“, — образно объяснил ситуацию американский политик.

По его мнению, ситуация в американской политике может измениться только через следующие выборы.

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Напомним, эксперт по международной политике Гэл Брэндс считает, что президент РФ Владимир Путин стремится дождаться окончания американской военной помощи Украине уже этим летом и тянет время обещаниями мирных переговоров