Как должна завершиться война Украине – Эрдоган выразил свое видение на Генассамблее ООН

По словам президента Турции, его страна прилагает усилия для прекращения войны, и другие страны должны этому способствовать.

Война должна завершиться путем защиты территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"У войны никогда не будет триумфа, а в справедливом мирном процессе не будет проигравших", — сказал Эрдоган и призвал положить конец войне в Украине.

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Турецкий президент призвал мир поддержать "мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора раз и навсегда".

"Нам нужен достойный выход из этого кризиса. И это возможно только из-за дипломатического решения, которое является рациональным, справедливым и пригодным для применения", – сказал он.

По словам Эрдогана, Турция прилагает усилия для прекращения войны, и другие страны должны этому способствовать, передает УНИАН.

На фоне заявлений о подготовке так называемого референдума о присоединении оккупированных территорий Украины к России президент Турции отметил приоритетность защиты территориальной целостности Украины.

"Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы война была завершена путем защиты территориальной целостности и суверенитета Украины раз и навсегда. Мы хотели бы обратиться ко всем международным организациям и странам мира — поддержите мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора", — подытожил он.

Напомним, после заявлений о проведении "референдумов", в России могут заявить о всеобщей мобилизации. Ведь российские захватчики могут считать огневое влияние на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР посягательством на "свои" территории. Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, объявлением мобилизации РФ только ускорит свой коллапс.

Переговоры между Украиной и Россией: Эрдоган назвал условие

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