Как дожать Путина: генерал США назвал условие для начала реальных переговоров

Владимир Путин / © Associated Press

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже четыре года. За это время оккупационные войска понесли катастрофические потери на фронте, а Силы обороны Украины успешно перенесли боевые действия на российскую территорию. Все это загоняет путинскую экономику в тупик.

Об этом для «24 Канала» рассказал американский генерал в отставке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

По оценкам Петреуса, армия РФ уже потеряла более 1 миллиона 200 тысяч военных убитыми и ранеными. Темпы потерь поражают: только в прошлом месяце количество ликвидированных и раненых окупантов равнялось количеству новобранцев, которых удалось мобилизовать.

Кроме того, российская бронетехника стремительно теряет свою эффективность на поле боя благодаря украинским технологическим инновациям. Вражеская пехота вынуждена идти на штурмы с минимальным прикрытием, полагаясь преимущественно на дроны, что только увеличивает количество жертв.

Удары по территории РФ: в чем фактор ракеты «Фламинго»

Украина не только держит оборону, но расширяет зону поражения военных и инфраструктурных объектов в самой России.

Генерал обратил особое внимание на новейшую разработку отечественного ВПК — крылатую ракету «Фламинго». Производство этого оружия набирает обороты, и первые успешные применения уже зафиксированы. Петреус убежден, что эти ракеты будут оказывать разрушительное влияние на российскую логистику, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы и стратегические склады горючего.

Как сломать планы Кремля

Несмотря на то, что Россия использует суровую зиму как оружие, пытаясь оставить украинцев без света и тепла, сама РФ платит за войну неподъемную цену.

«Это не может длиться долго. Российская экономика находится в очень сложном положении. В этом году закончатся средства в фонде национального благосостояния, позволяющего продолжать военное производство. Индия будет покупать меньше нефти в рамках тарифного соглашения США», — подчеркнул генерал.

Однако для окончательного излома ситуации необходим мощный политический шаг. В настоящее время в Сенате США рассматривается новый масштабный пакет санкций против России.

По словам Петреуса, этот пакет поддерживают 90 из 100 сенаторов, что говорит о беспрецедентной двухпартийной поддержке Украины. Принятие этого закона станет критически важным дополнением к европейским санкциям.

«Это способ оказывать давление на Владимира Путина и довести его до того момента, когда он осознает, что ему действительно нужно прекращение боевых действий даже больше, чем Украина. А потом могут начаться серьезные переговоры», — подытожил Петреус.

Пока, констатирует эксперт, нет никаких признаков готовности Москвы идти на компромисс и отказываться от своих «красных линий», абсолютно неприемлемых для Киева. Но экономическая удавка и удары ВСУ могут кардинально изменить позицию Кремля.

Напомним, аналитики ISW ранее заявляли о том, что Кремль сознательно не готовит россиян к миру, а к затяжной войне. Они отмечают — должностные лица РФ и подконтрольные росСМИ фактически исключают возможность уступок. В то же время продолжают продвигать шаблонные риторические строки Москвы о начальных военных требованиях РФ, которые выходят за пределы территории на востоке Украины.