Как ЕС планирует отдать Украине замороженные деньги РФ: кто и почему тормозит репарационный кредит

ЕС разработал хитрый план использования активов РФ, но столкнулся с сопротивлением Бельгии / © УНИАН

Реклама

Пока в Вашингтоне продолжаются политические дискуссии, Европейский Союз ищет способы самостоятельно закрыть финансовые потребности Украины в ближайшие годы. Брюссель нацелился на «священную корову» — замороженные российские активы на сумму около 210 миллиардов евро. Однако план их использования оказался сложнее, чем ожидалось, из-за страха европейцев перед «длинной рукой» Москвы.

Об этом пишет Reuters.

Как работает «репарационный кредит»

Вместо прямой конфискации, которая пугает многих европейских банкиров, Еврокомиссия предлагает изощренную схему. Ключевым элементом является депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится львиная доля (более 180 млрд евро) российских активов.

Реклама

Механизм выглядит так:

Euroclear инвестирует доходы от замороженных активов в долговые обязательства, выпущенные ЕС.

Евросоюз берет эти средства и передает их Украине как кредит.

Главная «фишка»: Украина обязана вернуть этот долг только после того, как получит репарации от России за нанесенный ущерб.

Таким образом, фактически эти деньги будут работать на Киев уже сейчас, а финальный счет будет выставлен Москве.

Дроны над Бельгией и страх возмездия

Главным препятствием на пути этого плана стала позиция Бельгии. Власти страны требуют, чтобы партнеры по ЕС разделили с ними ответственность, если Россия подаст в суд или примет другие меры.

Ставки высоки. По данным источников, Германия уже предположила, что недавние появления неизвестных дронов над аэропортами и военными базами в Бельгии были «посланием» от Кремля — не трогать замороженные активы. Москва, конечно, отрицает связь, но в то же время обещает «болезненный ответ» в случае изъятия средств.

Реклама

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, даже угрожал, что изъятие активов может рассматриваться как повод для войны (casus belli).

Цена вопроса и альтернативы

Потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы оцениваются в 135 млрд евро (52 млрд на функционирование государства и 83 млрд на оборону). ЕС хочет закрыть большую часть этой суммы именно за счет российских денег.

Если план Euroclear провалится из-за сопротивления Бельгии, у Брюсселя есть план «Б» — одолжить деньги под гарантии общего бюджета ЕС. Но этот вариант, по всей вероятности, заблокирует Венгрия. Премьер Виктор Орбан уже призвал Брюссель «прекратить финансировать войну, которую невозможно выиграть».

Решающая встреча лидеров ЕС, где планируется принять окончательное решение, должна состояться до конца этого года.

Реклама

Напомним, премьер Бельгии сделал громкое заявление о поражении России в войне. Барт де Вевер назвал проигрыш Москвы «нежелательным» из-за наличия у РФ ядерного оружия.