Как эскалация Трампа и Путина толкает мир к великой войне: Портников объяснил

Портников предупреждает о шаге к войне Запада с Россией / © ТСН.ua

Примирения между Россией и США не будет — Штаты и дальше будут усиливать давление на путинский режим санкциями.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников, передает «Эспрессо».

Портников прогнозирует от Трампа ужесточение санкционного давления на РФ и новые решения по поставкам оружия Украине.

То есть, что он (Трамп — Ред.) будет делать? Он сейчас принял решение. Будет две недели или три смотреть, как Путин отреагирует. Будет ждать конструктивной реакции от Путина. Путин не будет реагировать конструктивно, а будет говорить: «Мы еще две ракеты запустим». Он будет вводить новые санкции», — сказал журналист.

По мнению Портникова, сейчас главное внимание приковано к министру финансов США Скотту Бессенту.

«Какой, кстати, мне такое впечатление давно хотел. У него такое настроение. И, наконец, ему дали возможность. У него уже есть все на столе, что можно совершать. Будут новые санкции. Путин снова будет реагировать: „Ах, да, Россия, русские не сдаются“, — подчеркнул журналист.

Эксперт прогнозирует, что РФ и США дальше все время будут идти «по дороге к дальнейшей эскалации».

«Вопрос в том, не вызовет ли войну России и Запада», — подытожил Портников.

Напомним, что по информации WSJ, окружение Путина в Кремле желает его ухода.