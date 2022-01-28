"Как это понять?": Зеленский раскритиковал смену риторики Германии по поводу "Северного потока-2"

Если раньше речь шла об энергетической безопасности Украины и Европы, то сейчас условием запуска "Северного потока-2" в Германии называют деэскалацию угрозы возможного российского вторжения.

Германия сменила дипломатическую риторику по запуску российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Если раньше главной была энергетическая безопасность Украины и Европы, то сейчас условием запуска или незапуска называют возможное российское военное вторжение в Украину.

Об этом 28 января президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для иностранных СМИ.

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"Мы слышим мощный голос из Германии. Без оскорблений, но тем не менее, говорящих на дипломатическом языке, что например, если завтра будет эскалация со стороны РФ, то о "Северном потоке-2" мы можем не говорить. Как это понять? Почему я так реагирую? Еще вчера, когда такой риторики не было относительно эскалации России, и когда мы обсуждали вопросы "Северного потока-2", все говорили, что если будет "Северный поток-2" запущен, Украина получает безопасные, энергетические гарантии", — сказал глава государства.

Зеленский сетует, что кардинально изменилась риторика по "Северному потоку-2".

"Мы обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС о том, какие это могут быть гарантии, которые также нужно было обсудить европейским партнерам с РФ. А это – как минимум 10-15 лет продления транзита газа ГТС Украины. Плюс – обязательный реверс. Посмотрите, как меняется риторика. Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины. Уже говорят, если будет эскалация, то о каком "Северном потоке-2" мы можем говорить? Это такая же гибридная война".

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