"Как это понять?": Зеленский раскритиковал смену риторики Германии по поводу "Северного потока-2"

Если раньше речь шла об энергетической безопасности Украины и Европы, то сейчас условием запуска "Северного потока-2" в Германии называют деэскалацию угрозы возможного российского вторжения.
Германия сменила дипломатическую риторику по запуску российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Если раньше главной была энергетическая безопасность Украины и Европы, то сейчас условием запуска или незапуска называют возможное российское военное вторжение в Украину.
Об этом 28 января президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для иностранных СМИ.
"Мы слышим мощный голос из Германии. Без оскорблений, но тем не менее, говорящих на дипломатическом языке, что например, если завтра будет эскалация со стороны РФ, то о "Северном потоке-2" мы можем не говорить. Как это понять? Почему я так реагирую? Еще вчера, когда такой риторики не было относительно эскалации России, и когда мы обсуждали вопросы "Северного потока-2", все говорили, что если будет "Северный поток-2" запущен, Украина получает безопасные, энергетические гарантии", — сказал глава государства.
Зеленский сетует, что кардинально изменилась риторика по "Северному потоку-2".
"Мы обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС о том, какие это могут быть гарантии, которые также нужно было обсудить европейским партнерам с РФ. А это – как минимум 10-15 лет продления транзита газа ГТС Украины. Плюс – обязательный реверс. Посмотрите, как меняется риторика. Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины. Уже говорят, если будет эскалация, то о каком "Северном потоке-2" мы можем говорить? Это такая же гибридная война".
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