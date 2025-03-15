Как Европе избавиться от зависимости от США в сфере разведки и безопаности: у ЕС есть план

Брюссель изучает возможность создания новой спутниковой сети для получения разведданных в сфере безопасности, после того как действия президента США Дональда Трампа заставили Европу засомневаться, будет ли Америка и дальше активно участвовать в европейской обороне.

Об этом пишет Financial Times.

Когда Трамп приостановил обмен разведданными с Украиной, Европа остро почувствовала свою зависимость от США. Поэтому теперь Евросоюз хочет получить независимую альтернативу американским возможностям в сфере спутниковой разведки.

"Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых возможностей для улучшения поддержки геопространственной разведки в целях безопасности", – пояснил изданию еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, добавив, что обсуждения по этому вопросу только начались.

Новая спутниковая сеть будет использоваться для обнаружения угроз, таких как перемещение войск противника, а также для координации военных действий и дополнения других программ, используемых для навигации и наблюдения за Землей.

Признав, что проект будет дорогим и длительным, Кубилюс сказал, что будет обсуждаться "временный коммерческий подход".

"Мы хотим создать конкретную [спутниковую – ред.] систему в качестве правительственной службы наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных", – уточнил еврокомиссар.

Он добавил, что новая система будет состоять из десятков спутников и работать на низкой околоземной орбите. Использование новейших разработок позволит отслеживать цели с обновлениями каждые 30 минут.

Кроме того, ожидается, что уже на следующей неделе ЕС запустит свой оборонный план, который среди прочего предусматривает бюджет на совместную закупку оружия и возможность кредитования стран-членов. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, средства нужно приоритетно направлять на европейскую продукцию. При этом Кубилюс не исключил, что в новом европейском оборонном плане может принять участие и Великобритания.

По словам еврокомиссара, план позволит развивать стратегические области, в которых Европа слишком зависит от США, в первую очередь – это авиация и ПВО.

"Мы голые! Будем ли мы развивать противовоздушную оборону каждой страны по отдельности или коллективно? Я считаю, что лучше иметь совместную систему для координации и покрытия всей территории", – подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Напомним, страны Евросоюза не собираются выполнять требование РФ о прекращении поставок оружия Украине во время 30-дневного прекращения огня. Дипломаты в Брюсселе на условиях анонимности говорят, что ЕС будет поставлять оружие Киеву даже при потенциальном прекращении огня.

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