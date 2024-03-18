Как фальсифицировали "выборы Путина": россияне "нарисовали" рекордную явку на ВОТ

Враг придумал огромную явку на украинских территориях, где нет большого числа жителей, где целые города разрушены и пусты.
Россияне сообщили о явке почти в 90% на президентских выборах во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Об этом свидетельствует опубликованная статистика местных "избирательных комиссий".
Так, россияне заявили, что итоговая явка на президентских выборах на оккупированной территории Донетчины достигла 88,25%, в Луганской области – 87,12%, на Запорожье – 85,2%, в Херсонской области – 83,87%. Конечно же, большинство якобы проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина.
Заметим, что о такой огромной явке россияне заявили в украинских регионах, где в связи с войной нет значительной части, а то и половины населения, где целые города разрушены и пусты.
"Это хорошо. Чем абсурднее – тем лучше. Ни у кого не должны закрадываться сомнения, что там что-то реально голосуют и считают", – высказал мнение украинский журналист Денис Казанский.
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К слову, 17 марта в МИД Германии заявили, что "выборы" президента России на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением международного права.
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