Как Герасимов врет Путину об успехах на фронте: Reuters раскрыло масштабы

Валерий Герасимов и Владимир Путин / © Пресс-служба Кремля

Реклама

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отчитался о «продвижении» армии почти на всех фронтах. Однако его слова резко противоречат данным украинской стороны и свидетельствуют о масштабном обмане президента РФ Владимира Путина относительно ситуации на поле боя.

Об этом говорится в статье Reuters.

Министерство обороны РФ 17 сентября сообщило, что высокопоставленный чиновник посетил позиции российских войск в Украине. По его словам, армия продвигается на большинстве фронтов, а самые ожесточенные бои идут вблизи Покровска — важного логистического центра.

Реклама

Герасимов заявил, что российские войска фиксируют продвижение в Донецкой области, а также на западе — в Запорожской и Днепропетровской.

"Наши войска в зоне «специальной военной операции» продвигаются практически по всем направлениям. Самые ожесточенные бои происходят в Красноармейском направлении. Там враг любой ценой, не считаясь с потерями, пытается безуспешно остановить наше наступление и вернуть себе инициативу», — цитирует Герасимова Минобороны РФ.

Он утверждает, что ВСУ перебросили туда самые боеспособные подразделения, что якобы «упрощает продвижение наших войск на других направлениях». Герасимов также упомянул об активности подразделений РФ вблизи Купянска на Харьковщине и в районе Ямполя.

Какая ситуация на фронте на самом деле?

Однако эти заявления начальника российского Генштаба противоречат информации с украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Ѕку News отметил, что несмотря на подготовку Россией новых наступлений, ее войска не достигли заметных успехов.

Реклама

«В целом я доволен тем, что три последние российские наступления провалились, хотя они готовят еще два серьезных удара. По моему мнению, это важный сигнал», — сказал Зеленский.

По данным украинских военных, на этой неделе удалось отбить вражескую атаку возле Покровска, а аналитический ресурс DeepState сообщил об успехах ВСУ в соседнем населенном пункте. Также украинские подразделения под Купянском заявили, что во время попытки российского штурма удалось взять в плен значительное количество оккупантов.

Напомним, в недавнем интервью Зеленский заявил, что все последние наступательные операции России провалились. По его словам, российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике, что привело к падению их боевого духа. В то же время президент Украины предупредил, что враг готовит еще две наступательные операции на осень, но считает, что реальные успехи оккупантов значительно хуже докладов, которые получает Путин.