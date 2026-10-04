Как Германия отвечает на диверсии и провокации РФ: Мерц рассказал

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

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Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, как его страна собирается отвечать и защищаться в ответ на гибридные атаки РФ.

Об этом канцлер ФРГ сказал на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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«Мы видим ежедневное нарушение воздушного пространства и гибридные атаки на нашу инфраструктуру. Самая тяжелая атака — это нападение на Лейпцигский аэропорт. Лишь по счастливым случаям удалось избежать взрывов, которые могли повлечь за собой человеческие жертвы. Мы сделали из этого выводы», — сказал Мерц.

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Он напомнил, что Германия закрыла российское консульство в Бонне, закрыла Российский дом в Берлине и выслала большое количество россиян.

«Мы проводим гораздо более строгий контроль российских граждан… Мы не ждем и мы не медлим. Мы действуем для того, чтобы защищаться», — подчеркнул канцлер.

Также Мерц добавил, что Германия противодействует российскому теневому флоту и нарушению воздушного пространства, а свои действия согласовывает с европейскими партнерами.

«Не сомневайтесь, что и в будущем мы тоже будем реагировать и делать все для того, чтобы общественность знала, откуда происходит угроза», — подытожил канцлер ФРГ.

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Напомним, сегодня канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев.

Несмотря на воздушную тревогу, Зеленский и Мерц посетили место российского удара по НАН Украины в Киеве.

Также в Киеве Мерц назвал условия для получения денег Украиной от ЕС.

Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой беспилотник. Вблизи находились украинские грузовые самолеты Ан-124. Известно, что речь идет о квадрокоптере примерно размером с микроволновку, оснащенный четырьмя роторами. На борту дрона была взрывчатка Semtex.

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Аэропорт является важным пунктом перевалки военной помощи для Украины. Следствие вышло на подозреваемых, в частности благодаря ДНК-следам.

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