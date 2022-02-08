Боррель не думает, что придется предстать перед немедленными и классическими боевыми действиями / Associated Press

"Как Гитлер напал на Советский Союз": Боррель провел исторические параллели на фоне российской агрессии против Украины

"Как Гитлер напал на Советский Союз": Боррель провел исторические параллели на фоне российской агрессии против Украины

Евродипломат при этом заявил, что наращивание сил России вдоль границ Украины привело к острейшему кризису безопасности со времен завершения холодной войны.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал маловероятным, что возможное вторжение России в Украину может выглядеть как нападение Адольфа Гитлера на Советский Союз в 1941 году.

Об этом Боррель заявил в Вашингтоне в рамках дискуссии "Беседы Жана Моне" во вторник, 8 февраля.

"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, вроде Второй Мировой войны. Я не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м", — сказал Боррель.

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Глава евродипломатии добавил, что сейчас самый критический момент со времен завершения холодной войны. Однако он не думает, что придется предстать перед немедленными и классическими боевыми действиями с использованием пехоты, оккупацией городов и захватом территорий.

"Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный вред, ступая своим сапогом на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, есть захваченные территории Донбасса", — добавил Боррель.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину. При этом Байден подчеркнул, что предупредил Путина о неподъемных последствиях для экономики России в этом случае.

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