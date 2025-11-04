Как и где должна закончиться война: в Украине сделали заявление

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица / © Associated Press

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что война должна быть остановлена прекращением огня на «нынешней линии столкновения». А потом — сложные переговоры по территориальным вопросам.

Об этом Кислица сказал в интервью Anadolu.

Замглавы МИД отметил, что видения США и Украины по завершению войны совпадают.

«Позиция президента США Дональда Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии столкновения, и тогда переговоры должны вестись с нынешней линии столкновения, а дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должно быть поручено руководству Украины и Кремля», — высказал мнение дипломат.

Кислица отметил, что Украина уже сделала немало уступок Кремлю, поэтому ожидать дальнейших компромиссов не стоит. Он подчеркнул, что и Киев, и Москву, а также всех привлеченных партнеров ждут сложные переговоры. По словам дипломата, это обусловлено самим характером конфликта, который длится уже много лет.

«Российским властям, в конце концов, нужно проявить серьезность и приобщиться к переговорам… Да, наши переговоры — и не только с США, но и со многими другими партнерами — очень сложны, но я был бы удивлен, если бы нам удалось вести их легко учитывая сложность продолжающегося конфликта», — отметил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США будет продолжена, назвав Вашингтон «основным игроком» в международных усилиях по достижению мира. Он также заявил, что ожидания по передаче Украине крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot являются реалистичными.

«Переговоры идут полным ходом, и мы реалистичны. Мы ведем не только политические переговоры, но и переговоры с правительствами и производителями систем вооружения… Процесс, возможно, идет не так быстро, как мы все надеялись, но идет в правильном направлении», — подчеркнул Кислица.

Комментируя отмененную встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, замминистра отметил, что причиной стало разочарование американского президента действиями Кремля.

«Тот факт, что объявленная встреча Трампа и Путина была отменена, свидетельствует о том, что Вашингтон теряет терпение из-за манипуляций Москвы, тактики промедления и бесконечных задержек вместо того, чтобы серьезно отнестись к переговорам и положить конец этой войне», — высказал мнение Кислица.

К слову, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает, что в войне в Украине «будет найден компромисс» в ближайшее время. Эрдоган подчеркнул, что Турция взяла на себя «ответственность за справедливое и длительное мирное урегулирование» и будет продолжать оказывать поддержку для достижения прекращения огня и мира. Это заявление последовало после того, как Россия заявила о готовности продолжать переговоры, но только в стамбульском формате.

Впоследствии глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Стамбула стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что дипломатия является «единственным путем к мирному разрешению кризиса».