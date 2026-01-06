Как изменилась позиция США по отношению к Украине "за последние недели": Макрон ответил

Макрон заявил о новой позиции США в отношении Украины / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция США по обеспечению гарантий безопасности для Украины «изменилась за последние несколько недель».

Об этом он сказал на полях саммита Коалиции желающих сегодня в Париже, передает Sky News.

Отвечая на вопросы журналистов, Эммануэль Макрон отметил важность США в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Реклама

«Они (США — Ред.) единственные, кто имеет возможность предоставить определенные гарантии, и все это имеет ключевое значение», — сказал он.

Но французский лидер также добавляет, что «последние недели продемонстрировали изменение их позиции». Макрон не уточняет, какие именно изменения это предполагает.

Напомним, что Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине. Кроме того, США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.