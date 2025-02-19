Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: результаты соцопроса

За последние два месяца баланс доверия-недоверия к Зеленскому улучшился на 7 пунктов.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Украине растет – более половины граждан поддерживают президента. Тем временем Дональд Трамп ранее подвергал сомнению его популярность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Результаты социологического опроса, проведенного в феврале 2025 года, свидетельствуют о том, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому возросло. Если в декабре 2024 г. его поддерживали 52% граждан, а 39% относились скептически, то в начале 2025 года уровень доверия поднялся до 57%, а уровень недоверия снизился до 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%, что на 7 пунктов выше, чем два месяца назад.

По словам социолога Антона Грушецкого, у президента Зеленского высокий уровень доверия среди украинцев, что подтверждает его легитимность.

Исследование КМИС, проведенное в начале февраля 2025 г., охватило 1000 респондентов, среди которых не было жителей оккупированных территорий, хотя часть опрошенных – это внутренне перемещенные лица. Кроме того, в выборку не включали украинцев, покинувших страну после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в декабре 2024 года опросе КМИС украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть бремя войны.

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