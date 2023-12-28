Как изменился уровень доверия к Зеленскому во время войны — опрос

Количество украинцев, которые доверяют центральным властям и телемарафону "Единые новости", существенно уменьшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

По результатам опроса, в случае Владимира Зеленского наблюдается нисходящая динамика, однако сохраняет преимущественное доверие среди украинской общественности.

В частности, сейчас 62% доверяют президенту, а не доверяют – 18%.

Важно отметить, что хотя те, кто не доверяет во Владимиру Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих Зеленскому — телемарафону доверяют 52% (не доверяют – 29%, не определились – 19%).

Напомним, украинцы ответили, кому больше не верят – Безуглая, Арестович или Порошенко.

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