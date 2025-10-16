Как Китай делает возможной войну РФ против Украины: у Зеленского рассказали

Китай и Россия / © Associated Press

Китай проводит «очень странное планирование», оказывая поддержку России, разрушающей международное право, а также ключевые торговые и финансовые рынки.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, именно благодаря Пекину Москва сохраняет возможность продолжать полномасштабную войну против Украины. Подоляк считает, что Китай «заигрался», пытаясь использовать войну для усиления своего глобального политического влияния.

«Это приведет к печальным последствиям, к сожалению, мир будет дестабилизирован. Он уже хаотичен, дестабилизирован, и Россия продолжает вносить большой вклад в это. И только, пользуясь ресурсами Китая, РФ это делает», — подчеркнул Подоляк.

Советник ОП убежден, что в отношении Китая необходимо вести продуманную политику. Если же Пекин не готов содействовать остановке эскалации, то против него нужно вводить жесткие, максимально запретительные санкции.

Напомним, Китай ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean и пригрозил дальнейшими ответными мерами на американские пошлины, что стало очередным шагом в торговой войне между Пекином и Вашингтоном.

Пекин заявляет, что вроде бы считает равноправный диалог «единственным способом» урегулирования конфликтов. Китай призывает не превращать культурные и институциональные различия между государствами в препятствие для диалога.