Как компенсация за невступление в НАТО: Зеленский напомнил миру об обещании по ПВО

По словам главы государства, Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, кроме обещанных, чтобы полностью защититься от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходима реализация договоренностей по поставке стране систем ПВО. Они были обещаны на саммите НАТО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс.

Об этом глава государства сказал во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходима полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено", – призвал президент.

Он добавил, что партнеры знают: Украине нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защититься от российских ракетных ударов.

"Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе", – акцентировал Зеленский.

Заметим, что Joint Expeditionary Force – это военное партнерство, объединяющее Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и созданное для быстрого реагирования на кризисы и выполнения экспедиционных операций.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 10-12 дополнительных систем Patriot, которые сделают войну для президента РФ Владимира Путина бессодержательной.

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