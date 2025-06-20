Как конфликт между Израилем и Ираном повлиял на Украину: эксперт рассказал о негативных последствиях

Война на Ближнем Востоке

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Конфликт между Израилем и Ираном дал России геополитическое преимущество, ослабив международное внимание к событиям в Украине.

Об этом заявил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон в эфире телеканала КИЕВ24.

По словам эксперта, из-за роста напряжения на Ближнем Востоке главный фокус внешней политики США постепенно смещается с Украины. Это играет в пользу Кремля, который стремится к снижению поддержки Украины со стороны Запада.

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«Сегодня Россия находится в очень выгодном положении. Все внимание Америки, по меньшей мере частично, переключилось с Украиной на конфликт между Израилем и Ираном», — объяснил Дикинсон.

Он также подчеркнул, что Украина больше не является первоочередным приоритетом для США:

Сейчас Украина не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. Весь фокус — на Израиле. И так будет продолжаться, пока война между Израилем и Ираном продолжается», — добавил аналитик.

Дикинсон назвал такую ситуацию «идеальным результатом» для России, получающей дополнительное время для перегруппировки сил и снижения международного давления, пока западные союзники заняты другими горячими точками мира.

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин, размышляя о ситуации на Ближнем Востоке, охарактеризовал Израиль как страну с большим количеством русскоязычных жителей.

«Израиль сегодня фактически является почти русскоязычной страной, где проживают многие выходцы из бывшего СССР, и Москва это учитывает», — отметил Путин.

По его словам, не совсем ясно, должно ли это означать дружеское отношение к Израилю через общее языковое сообщество, или наоборот, стоит ли ожидать давления на Тель-Авив в связи с потенциальной поддержкой «русскоязычных израильтян» со стороны России.