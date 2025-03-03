Как Кремль пытается сорвать соглашение Украины с США об ископаемых: анализ ISW

У Кремля есть личный интерес в том, чтобы предотвратить подписание соглашения о минералах, поскольку оно обязывает США делать долгосрочные инвестиции в Украину и ее суверенитет.

Недавние официальные заявления россиян в ответ на соглашение Украины с США по поводу полезных ископаемых свидетельствуют о том, что Кремль пытается сорвать соглашение с помощью нарративов, направленных на украинскую и американскую аудиторию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль утверждает, что соглашение о минералах не приносит Украине пользы. В то же время россияне утверждают, что они могут сделать лучшее предложение США, указывая на то, что Москва считает соглашение вредным для своих целей.

Спикер президента России Дмитрий Песков 23 февраля ответил на вопрос об американо-украинском соглашении о полезных ископаемых и о том, подтолкнет ли давление США президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы "окончательно распродать всю Украину", включая оккупированные врагом территории. Песков заявил, что люди на оккупированной украинской территории якобы "давно" решили, что хотят присоединиться к России, чтобы "никто никогда не продавал эти территории", имея в виду, что Зеленский может "продать" другие территории Украины.

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А вечерняя новостная программа телеканала "Вести" 24 февраля заявила, что США "шантажируют" Украину соглашением относительно полезных ископаемых. Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал про "ничего хорошего для Киева" в новой версии соглашеня по полезным ископаемым. Блогер заявил, что это соглашение является "унизительным" для Украины. Он утверждал, что в случае подписания соглашения Зеленский "продаст блага своей страны за бесценок".

Кремлевские чиновники также пытаются помешать США и Украине заключить соглашение по полезным ископаемым, выдвигая конкурирующие предложения. Так, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что у его страны "на порядок" больше редкоземельных материалов, чем у Украины. Диктатор заявил, что Россия может сотрудничать как с правительством США, так и с американскими компаниями в капитальных инвестиционных проектах для редкоземельных материалов. Путин говорил о запасах полезных ископаемых как в России, так и в оккупированной части Украины в попытках призвать США инвестировать в "российские" редкоземельные минералы. Также глава Кремля предложил заключить соглашения с США о поставках российского алюминия.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и новый спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва открыта для экономического сотрудничества с США. По его словам, первый этап сотрудничества будет в энергетической отрасли, и такое сотрудничество является ключевым для "более устойчивой мировой экономики".

Каков личный интерес Кремля, чтобы сорвать соглашение Украины с США?

Аналитики ISW отметили, что у Кремля есть личный интерес в том, чтобы предотвратить подписание украинско-американского соглашения о минералах, поскольку это соглашение обязывает США осуществлять долгосрочные инвестиции в Украину и ее суверенитет.

Российские власти тратят много времени и усилий на подрыв и искажение этого соглашения, указывая на то, что Кремль рассматривает его в качестве препятствия для достижения целей президента Путина по изоляции и завоеванию Украины.

По оценкам ISW Путин может считать, что недопущение соглашения является необходимым шагом к тому, чтобы подтолкнуть США к прекращению военной помощи Украине и полному отходу от нее.

"Путин, вероятно, пытается подорвать американо-украинское соглашение по полезным ископаемым, чтобы предотвратить углубление американо-украинских связей в надежде, что Россия сможет уничтожить или потребовать от Украины значительных территориальных уступок во время будущих переговоров до того, как экономические проблемы и вопросы формирования вооруженных сил России начнут существенно препятствовать способности России продвигаться на поле боя в 2025 году и далее", – говорится в отчете.

К слову, Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США о полезных ископаемых, если будут готовы обе стороны, и будет услышана позиция Украины.