Как манипуляция с "пасхальным перемирием" обернулась против Путина: объяснение эксперта

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Большинству цивилизованного мира уже давно понятно, кто на самом деле не хочет мира. Российская операция по обвинению Украины в срыве «пасхального перемирия» была направлена исключительно на президента США Дональда Трампа. Однако реакция Белого дома указывает, что эта операция провалилась.

Об этом исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов рассказал в эфире телеканала FREEДOM.

«Кремлевская информационная спецоперация по „пасхальному перемирию“ была направлена, прежде всего, на Дональда Трампа — показать, что Россия готова к перемирию, а Украина нет. Но о том, что операция провалилась, говорит реакция США. Там фактически приветствовали такую возможность, но сейчас категорически настаивают на 30-дневном безусловном перемирии», — обратил внимание эксперт.

Реклама

В этом контексте он отметил, что президент России Владимир Путин переиграл сам себя.

«Он «попал в яму», которую сам «копал» для Украины, потому что для Дональда Трампа важно обеспечить перемирие длительное, а не на сутки. Путин же показал, что в целом такой вариант возможен», — объяснил Леонов.

Он добавил, что вскоре для Трампа закончится первая весомая дата — 100 дней пребывания на посту президента, так что ему критически необходимо показать свои успехи. Одним из них должно было стать перемирие в Украине.

«И вот сейчас мы видим, что заявления представителей Дональда Трампа достаточно четко указывают на то, что там хотят как минимум 30-дневное перемирие. Путинское пасхальное перемирие было принято как рабочая демоверсия, а дальше необходимо уже говорить о более серьезных решениях», — считает эксперт.

Напомним, 21 апреля Путин объявил о завершении «пасхального перемирия». Он также ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении полного прекращения огня на 30 дней заявлением, что РФ проанализирует предложения.