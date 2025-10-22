Как мир может скатиться в Третью мировую: историк Грицак назвал признаки и причины

Мир в очень опасной фазе: историк об угрозе Третьей мировой

Реклама

Третья мировая может вспыхнуть внезапно и без какой-либо видимой веской причины.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «24 каналу».

Грицака спросили, есть ли сейчас признаки того, что между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией с остальными авторитарными государствами с другой может начаться настоящая Третья мировая война.

Реклама

Историк в свою очередь привел аналогию с Первой мировой и вспомнил о «факторе Франца Фердинанда».

«Напомню, эрцгерцог (Австро-Венгрии — Ред.) Франц Фердинанд уехал в Сараево, где его убил (боснийский серб — Ред.) студент Гавриил Принцип. С этого эпизода началась Первая мировая война. Когда это случилось, никто даже не думал, что будет мировая война. Поэтому фактор Франца Фердинанда означает непредсказуемость», — объяснил Грицак.

По его словам, пока непонятно, превратится ли ряд конфликтов — российско-украинский или российско-западный, Китай, Тайвань, Палестина — вместе в мировую войну.

«Мы этого не знаем, потому что есть вопрос, не появится ли непредсказуемый фактор, „черный лебедь“, который может все изменить. К счастью, пока удается предотвратить превращение в глобальную войну. Возможно, гибридно, холодно она идет, потому что мы видим два лагеря, но все-таки это не горячая война, не с большими театрами боевых действий, не с большими потерями людей по обе стороны. Этого еще нет, но не значит, что этого быть не может», — рассуждает историк.

Реклама

Грицак предупреждает, что человечество сейчас вступило во время большой турбулентности. Это время началось с началом ковида. Когда оно закончится, неизвестно, но вполне возможно, что будет целое десятилетие войн.

«Сейчас только 2025 год, возможно, мы всередине этого конфликта. Конечно, если наша война не превратится в глобальную. Допускаю, можно говорить, что российско-украинская война закончится каким-то плохим перемирием в 2026-2027 годах. Это может быть лучший вариант, потому что тогда не будет никакого глобального конфликта. Но на горизонте война вокруг Тайваня. Есть даже точно предусмотренная дата — 2027 год. Об этом говорят многие эксперты. Следовательно, следует понимать, что сейчас мы в очень опасной фазе», — подытожил Ярослав Грицак.

Ранее историк Ярослав Грицак предположил, чем закончится война в Украине, и оценил возможные корейского сценария.