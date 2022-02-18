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Как мир обсуждает эскалацию вокруг Украины и нарушение РФ Минских соглашений: пять новостей, которые вы могли проспать

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Как мир обсуждает эскалацию вокруг Украины и нарушение РФ Минских соглашений: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Читать дальше –>
  • Россия до сих пор не выполнила ни одно свое обязательство согласно комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Читать дальше –>
  • США очень надеются, что Россия положительно отреагирует на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на следующей неделе. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Читать дальше –>
  • Шесть членов Совета Безопасности ООН выступили в поддержку Украины и осудили намерение РФ признать так называемые "ЛДНР". Читать дальше –>

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