Как мир обсуждает эскалацию вокруг Украины и нарушение РФ Минских соглашений: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Читать дальше –>
- Россия до сих пор не выполнила ни одно свое обязательство согласно комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Читать дальше –>
- США очень надеются, что Россия положительно отреагирует на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на следующей неделе. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Читать дальше –>
- Шесть членов Совета Безопасности ООН выступили в поддержку Украины и осудили намерение РФ признать так называемые "ЛДНР". Читать дальше –>