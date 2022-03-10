Как мир реагирует на ситуацию в Украине и заявление Зеленского: пять главных новостей за ночь

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей за ночь:
- Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за оказание помощи Украине в размере 13,6 млрд. долларов. Читать дальше –>
- Канада отправит в Украину самолет с помощью на общую сумму в 50 миллионов долларов. В частности там будет и оружие. Читать дальше –>
- Американский строительный гигант – компания Caterpillar объявила о сворачивании своей бизнес-деятельности на территории России, а также о выделении более $1 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине. Читать дальше –>
- Нижняя палата польского парламента приняла закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в Польшу в связи с развязанной Россией войной против Украины. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередной речью. Читать дальше –>
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