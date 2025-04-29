Украина рискует потерять территории без гарантий безопасности

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Администрация президента США Дональда Трампа заявляет о «близости» к договоренности с Кремлем о прекращении войны в Украине. Однако условия этого соглашения, как сообщается, крайне опасны для Киева.

Об этом пишет Politico.

Без гарантий безопасности от США и стратегии «дикобраза», предусматривающей постоянное и масштабное вооружение Украины, такое соглашение может стать лишь паузой в амбициях Владимира Путина по поводу покорения украинского государства.

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Хотя обе стороны — Зеленский и Трамп — охарактеризовали свою встречу в Ватикане как продуктивную, подлинное содержание переговоров вызывает тревогу. По информации из Вашингтона, Украина может быть вынуждена отказаться от части оккупированных территорий, никогда не вступать в НАТО, а США признать Крым российским и отменить санкции против РФ.

Взамен Киеву предлагают «международные гарантии безопасности» от третьих стран, однако без участия Вашингтона Более того, американская сторона хочет заключить соглашение о распределении доходов от украинских природных ресурсов и использовании Запорожской АЭС, которое должно поставлять электроэнергию и России, и Украине.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, как в свое время Франция отказалась подписывать Будапештский меморандум, предупреждая, что Россия может обмануть Украину.

Аналитики предупреждают, что такая уступка со стороны Киева, вероятно, приведет к политической дестабилизации, потребности изменений в Конституцию и референдум, а значит, станет благоприятной почвой для новой волны реваншизма со стороны Путина.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена».