Чем могут закончиться переговоры Зеленского с Трампом: политолог озвучил прогноз

Трамп и Зеленский / © ТСН

Реклама

28 декабря во Флориде должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Западные медиа уже называют это событие кульминацией длительных консультаций, начавшихся еще в ноябре после появления мирного плана США. Однако для Киева этот разговор может быть крайне непростым.

Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда для «24 Канала».

Почему «Трамп не в теме»

Главная проблема будущих переговоров состоит в разном восприятии реальности. По словам эксперта, американский лидер далек от понимания ужасов войны, которые ежедневно переживают украинцы.

Реклама

«Мне не нравится драфт мирного плана из 20 пунктов, которые есть на сегодняшний момент. Но я понимаю, что Трамп вообще не в теме, не в тренде происходящего и для него не имеет значения 10-часовой российский налет на Киев. Это мы должны осознавать для себя», — подчеркнул Магда.

Именно поэтому задачей Зеленского становится не просто диалог, а сложная просветительская миссия, где нужно достучаться до мыслящего другими категориями собеседника.

Миссия: сказать «нет», не говоря «нет»

Политолог сравнивает атмосферу вокруг этой встречи с напряженными заседаниями «нормандской четверки», когда общество со страхом ожидало возможное предательство интересов. Ситуацию усложняет личностный фактор Дональда Трампа.

«Для Владимира Зеленского это действительно очень серьезный вызов, потому что Трамп видит себя гениальным дипломатом, гениальным миротворцем, и россияне очень умело это использовали», — отметил Магда.

Реклама

Зеленскому придется выбрать тонкую дипломатическую линию: он не может позволить себе отражать эксцентричное поведение Трампа. В то же время украинский президент должен действовать максимально ответственно.

По словам эксперта, ключевая задача Зеленского — «говорить „нет“, не произнося эти две буквы». Он должен быть достаточно убедительным, чтобы отклонить неприемлемые для Украины пункты мирного плана, не разрушив при этом отношения с Вашингтоном. В противном случае последствия для Украины могут быть крайне отрицательными.

Напомним, Зеленский анонсировал ключевые темы переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание будет уделено гарантиям безопасности и предохранителям от повторной агрессии России, синхронизации процессов мира и экономическому восстановлению Украины. Также обсудят щепетильные вопросы, а после встречи возможны дополнительные консультации с европейскими партнерами.