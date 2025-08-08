Как может закончиться война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Встреча Трампа и Путина уже некоторое время обсуждается обеими сторонами — и США, и Россией.

В CNN объяснили, зачем каждой из сторон эта встреча, и назвали пять сценариев, как может завершиться война в Украине.

Зачем Путину и Трампу личная встреча

По мнению авторов статьи, президент США Дональд Трамп хочет использовать силу своей личности для достижения соглашения, считая, что шесть месяцев непреклонности Москвы можно преодолеть, встретившись с диктатором Путиным лицом к лицу.

Реклама

Кажется, Трамп все еще цепляется за идею, что Кремль можно уговорить остановить войну, несмотря на то, что диктатор недавно нагло заявил, что якобы «русский и украинский народы являются единым целым», и где бы ни ступил российский солдат, там Россия.

Российский диктатор Владимир Путин хочет выиграть время, поскольку в мае уже отклонил предложение Европы, США и Украины о безусловном прекращении огня, предложив две односторонние, короткие и несущественные паузы. Его войска стремительно продвигаются на передовой в летнем наступлении, которое может приблизить его к своим целям настолько, что осенью переговоры будут касаться совершенно иного статус-кво в войне.

Саммит — ранее планировавшийся, ранее откладывавшийся — может состояться в этот раз, и это задает вопрос о том, как может закончиться война. CNN приводит пять возможных сценариев.

1. Путин соглашается на безусловное прекращение огня

Этот сценарий в издании называют «очень маловероятным».

Реклама

Журналисты сомневаются, что Путин согласится на прекращение огня, при котором линии фронта останутся такими, какие они есть. Соединенные Штаты, Европа и Украина уже требовали такой паузы в мае под угрозой санкций, а Россия отклонила ее.

Кремль сейчас превращает постепенные достижения в передовой в стратегические преимущества и не видит смысла останавливать этот прогресс сейчас, когда он достигает своего апогея. Даже угроза вторичных санкций против Китая и Индии, которые, похоже, сопротивляются давлению США, не изменит этот непосредственный военный расчет до конца лета.

По крайней мере, до октября Путин захочет воевать, потому что он побеждает, считают в CNN.

2. Прагматизм и больше переговоров

На переговорах могут достичь согласия о дальнейших договоренностях, которые закрепят российские достижения, которые уже будут к зиме. То есть заморозка линии фронта.

Реклама

Путин, возможно, к тому времени захватит восточные города Покровск, Константиновка и Купянск, что даст ему крепкую позицию, чтобы переждать зиму и перегруппироваться.

Затем Россия сможет возобновить боевые действия в 2026 году или использовать дипломатию для закрепления добытого. Также Путин может поднять вопрос выборов в Украине и попытаться продвигать пророссийского кандидата.

3. Украина каким-то образом переживает следующие два года

Помощь от США и ЕС продолжается и все примерно остается так, как есть сейчас.

Покровск может пасть, а другие опорные пункты на востоке Украины могут оказаться под угрозой. Украина может столкнуться с медленным продвижением России, как это было раньше, а Кремль может даже ощутить последствия санкций и перегрева экономики.

В лучшем случае на что может надеяться Украина по такому сценарию — размещение десятков тысяч европейских военнослужащих НАТО вокруг Киева и других крупных городов, логистическая и разведывательная помощь Украине. Это создало бы достаточный сдерживающий фактор, чтобы Москва решила оставить линию фронта такой, какой она есть. Это лучше, на что может надеяться Украина, считают в издании.

Но если Путин не остановится и дипломатия терпит неудачу? Следующий вариант издания еще хуже.

Реклама

4. Катастрофа для Украины и НАТО

Трамп покинул Украину на произвол судьбы.

Европа могла бы сделать все возможное, чтобы поддержать Киев, но не смогла склонить чашу весов без американской поддержки.

Украинская оборона может оказаться слабой.

Также может значительно усилиться мобилизация для поддержки обороны страны, поскольку наступление РФ продолжится.

В частности, будет угроза Киеву.

«Кризис военных кадров в Киеве превратится в политическую катастрофу, когда Зеленский потребует более широкой мобилизации для поддержки обороны страны. Войска Путина продвигаются вперед. Европейские государства оценивают, что лучше воевать с Россией на Украине, чем позже на реальной территории Европейского Союза. Но европейским лидерам, в конце концов, не хватает политического мандата, чтобы присоединиться к войне за земли внутри Украины. Путин двигается вперед. НАТО не дает единого ответа. Это кошмар Европы, но это уже конец суверенной Украины», — отмечают в статье.

5. Катастрофа для Путина: повторение советской войны в Афганистане

РФ посылает солдат насмерть для незначительных территориальных достижений.

Санкции подрывают альянс РФ с Китаем и Индией.

Финансовые резервы Кремля иссякли, а государственные доходы значительно сократились.

Среди российской элиты растет недовольство тем, как Кремль отвергал дипломатические пути завершения войны.

Трамп становится «хромой уткой», и после промежуточных выборов США возвращаются к традиционным нормам внешней политики противостояния Москве и ее покровителю Пекину.

Подобные неудачные политические расчеты в конце концов поддержали безрезультатную оккупацию Афганистана Советским Союзом в очередной войне, которую он сам избрал. Подобные моменты неожиданной слабости Кремля уже возникали во время войны в Украине, например, когда Евгений Пригожин возглавил кратковременное восстание.

По мнению издания, Путин только на первый взгляд кажется сильным. Затем его могут разоблачить как критически слабого. Проблема этого сценария состоит в том, что он остается лучшей надеждой западных стратегов, которые не могут ни рассмотреть полноценное вступление НАТО в войну, чтобы помочь Украине победить, ни способность Киева отбросить Москву военно.

Ни один из вариантов не выгоден для Украины, считает CNN

Лишь один из них означает фактическое поражение России как военной силы и угрозу европейской безопасности. И ни один из них не может возникнуть в результате встречи Трампа с Путиным наедине, без того, чтобы Украина стала частью какого-либо соглашения позже.

Реклама

Напомним, Дональд Трамп ответил, действует ли его дедлайн для Путина.