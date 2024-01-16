Как можно быть довольным, если на нас летят ракеты с западными компонентами — Зеленский о санкциях против РФ

"Мощные" санкции Запада против РФ не мешают Кремлю продолжать производить ракеты и наносить удары по Украине.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в ходе Всемирного Экономического форума в Давосе.

"Как можно быть удовлетворенным санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет? В каждой российской ракете есть компоненты из западных стран, дюжины компонентов в каждой ракете. Это слабость Запада, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями, несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники", — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что должно быть сильное решение в этом году, когда замороженные российские активы будут переведены на защиту от российской войны и восстановление Украины.

"Путин любит деньги больше всего. Чем больше его олигархи, друзья, сообщники потеряют, тем больше он пожалеет. Путин должен пожалеть. Нужно, чтобы он проиграл", — добавил президент.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов Российской Федерации. Их хватит, чтобы покрыть 80% потребностей в восстановлении государства.

Следует добавить, что ранее издание The Financial Times поддержало идею, что Евросоюз и США должны изъять замороженные активы России и передать их Украине. Издание сообщило, что в случае с Украиной уже существует реестр убытков, который ведет Институт KSE, который по состоянию на июнь 2023 года оценил его более чем в 250 миллиардов долларов из-за повреждений недвижимости и инфраструктуры, а также экономических потерь от полномасштабной войны. Трудно получить точные цифры по поводу того, сколько российских денег заморожено в Европе и США, но большинство оценок говорит о около 300 миллиардов долларов.

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