Подальше от побежденного: на кого поставил Китай в войне России против Украины – WP

Пекин может сыграть для России такую же роль, которую США играют для Украины, но пока пытается балансировать между Западом и РФ.

Американская газета The Washington Post проанализировала, почему якобы союзник Путина Си Цзиньпин отказывается предоставлять России летальное оружие и открыто не становится на сторону Кремля в войне против Украины.

Колумнист WP, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут удивляется, что Россия, которая имеет гораздо больше людей, большую экономику и более мощную армию, чем Украина, не смогла разгромить наше государство в первые, если не недели, то месяцы войны.

"То, что этого не произошло, а у Киева хорошая позиция, чтобы восстановить еще больше утраченных позиций — можно объяснить тем, что у Украины много союзников, а у России нет", – считает автор материала.

По оценкам Кильского института мировой экономики, Соединенные Штаты и Европа пообещали предоставить Украине около 100 миллиардов долларов военной и экономической помощи после российского вторжения. Это включает в себя все более сложное военное оборудование, начиная от систем противовоздушной обороны Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и Abrams.

Россия также нуждается в внешней помощи, ведь у нее заканчивается буквально все: от артиллерийских снарядов до дронов и ракет. Но известно лишь о двух странах-изгоях — Иране и Северной Корее — готовых предоставить Кремлю военное оборудование.

Позиция Китая – решающая

Китай — крупнейший в мире экспортер высокотехнологичных товаров и четвертый по величине экспортер оружия. По мнению журналистов, Пекин может сыграть для России ту же роль, которую Соединенные Штаты играют для Украины. Если бы это произошло, шансы на победу России бы резко возросли.

Почему Пекин до сих пор не поддержал РФ

Отмечается, что лидер Китая Си Цзиньпин пытается балансировать между Западом и Россией.

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Китай вместе с Индией охотно скупает упавшую из-за санкции в цене российскую нефть. Поэтому не исключено, что Пекин заинтересован в продлении западной политики санкций в отношении РФ.

По словам аналитиков, КНР также стала крупнейшим источником импорта для Кремля — в частности, полупроводников, которые нужны России для производства как гражданского, так и военного оборудования.

Из-за того, что Apple и Samsung перестали продавать смартфоны в Россию, Китай в третьем квартале 2022 года захватил 70 процентов российского рынка.

Кроме того, Пекин традиционно является кредитором стран с низким уровнем дохода, экономика которых пострадала от стремительного роста цен на сырьевые товары. Теперь они с трудом могут платить проценты по кредитам.

Китай и Украина

Автор напоминает, что Китай также имел прочные экономические отношения с Украиной до полномасштабного вторжения РФ.

"К 2019 году Китай заменил Россию как крупнейшего торгового партнера Украины, став крупнейшим импортером украинского ячменя и железной руды, в то время как Украина обогнала США как крупнейшего экспортера кукурузы в Китае", – говорит Цзуньюань Цзои Лю из Совета по международным отношениям.

По мнению главы МИД Тайваня Джозефа Ву, Китай хочет видеть длительную войну в Украине, поскольку это отвлечет Запад от КНР, а китайцы продолжат получать от России энергоносители по низким ценам.

Си Цзиньпин не хочет оказаться на стороне лузера

По информации издания, китайские дипломаты частно рассказывали европейцам, что Си Цзиньпин не знал о российском вторжении заранее и ему в спешке пришлось эвакуировать 6000 граждан Китая из Украины.

По мнению экспертов, Си не хочет оказаться на проигравшей стороне. Иными словами, проигравшая Россия может быть не очень полезным будущим союзником для Китая.

Как писало раннее издание Financial Times со ссылкой на китайские источники: "КНР теперь считает вероятным то, что России не удастся победить Украину, так что из этого конфликта Москва выйдет значительно ослабленной экономически и политически".

Поэтому Китай как крупнейшее торговое государство мира не может позволить себе оказаться в такой изоляции, в которую загнала себя Россия.

Пол Гир, ветеран ЦРУ с 30-летним стажем и бывший офицер национальной разведки Восточной Азии, сказал:

"Путин поставил Си в неудобное положение, если не перед лицом настоящей угрозы. Но вопрос в том, что в качестве "quid pro quo" (услуга за услугу) может предложить Вашингтон? Пекин не собирается становиться на нашу сторону против Москвы просто потому, что это правильно. Какая польза из этого для Китая?".

Фактор противостояния между Китаем и США

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Есть еще недостаток для Украины — рост вражды между США и Китаем. Продолжая то, что начал Дональд Трамп, президент Байден усиливает экономическое давление на Китай, включая блокировку экспорта самых современных микрочипов и оборудования для их производства. Создается впечатление, что Вашингтон не только противодействует военной угрозе КНР, но и пытается остановить экономический рост Пекина.

"Сомнительно, что Соединенные Штаты смогут убедить Китай стать партнером в прекращении войны в Украине. Но, по крайней мере, администрация Байдена может продолжать давить на Китай, чтобы тот не предоставлял России военное оборудование. Пока Китай будет оставаться в стороне, у Украины будет шанс победить", — подытожил автор. статьи.

Ранее российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, решится ли Китай поставлять России оружие.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США. По его мнению, сейчас продолжаются переговоры о разделе властей между такими государствами, как Китай и США.

По мнению бывшего помощника госсекретаря США по европейским делам Весса Митчелла, Путин стал для Си Цзиньпин "огромной проблемой".

Госсеркретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о "снижении температуры" диалога между Штатами и Китаем.

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