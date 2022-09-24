"Как можно меньше и как можно позже": в Польше раскритиковали Германию за недостаточную помощь Украине

Польша упрекнула Берлину из-за недостаточной помощи Украине в войне против российских оккупантов. В польском правительстве подчеркнули: "кто дает быстро, тот дает дважды".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул, что позиция Варшавы существенно отличается от позиции Берлина о помощи Украине. Мол, Германия явно стремится сохранить отношения с Россией.

Об этом сообщает PAP.

"Я помню предыдущие оправдания этого очевидного нежелания немецкой стороны поддерживать Украину материально или финансово. Здесь мы существенно расходимся с Германией. Мы (Польша — ред.) исходим из того, что если помогаем, то пытаемся сделать это как можно больше. Максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно скорее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды", — подчеркнул Збигнев Рау.

По его мнению, Берлин пытается сделать все, чтобы сохранить отношения с Москвой.

"У меня, наоборот, создается впечатление, что немецкая политика состоит в том, чтобы оказывать эту помощь как можно меньше и позже. Почему? Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", — отметил Рау.

Отметим, Германия заявила, что готова предоставлять политическое убежище россиянам, пытающимся уклониться от военной службы и отправке воевать в Украину.

Напомним, в Евросоюзе начали обсуждать новый, восьмой пакет санкций против России. Представители стран-членов ЕС начинают работу над новым санкционным пакетом в эти выходные. А принять новый пакет санкций могут 6 октября в Праге.

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