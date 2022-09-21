Как можно терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну – президент Литвы

Президент Литвы считает нетерпимой ситуацию, когда постоянный член Совбеза ООН ведет войну по уничтожению соседней страны. Он призвал создать суд для рассмотрения военных преступлений России.

Об этом Гитанас Науседа заявил во время выступления на Генассамблее ООН, пишет Укринформ.

«Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну на завоевание и уничтожение? Страна жестоко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете», – отметил литовский лидер.

По его словам, «за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, пытающееся оккупировать и аннексировать своих соседей». При этом Россия ищет причины, оправдывающие эту аннексию.

Президент Литвы подчеркнул, что каждый член ООН должен уважать правила международного порядка, которые мы создавали десятилетиями. Соответственно, международное общество должно решить, что терпимо, а что нет, и какие «красные линии были пересечены».

Международное общество обязано консолидировать усилия, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в преступлениях, совершенных на войне против Украины. «Литва и дальше будет использовать механизмы привлечения к ответственности за массовые зверства, которые происходят на территории Украины. Я призываю мировое сообщество созвать специальный суд для рассмотрения военных преступлений. Кроме того, необходимо выработать механизм возмещения ущерба жертвам этих преступлений», — резюмировал президент Литвы.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что "спецоперация" прошла точку невозврата, но они готовы договариваться с Украиной.

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