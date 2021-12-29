"Как мужчина и офицер не могу оставить в беде девушку": Кива предложил работу помощнице экс-замминистра Гарбарука

Кристина Тишкун оказалась в центре скандала из-за откровенных нарядов на рабочей встрече во Львове.
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива предложил работу помощнице бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристине Тишкун, которая оказалась в центре скандала из-за откровенных нарядов на рабочей встрече во Львове.
"Заместителя министра образования Гарбарука, чью помощницу сумела оценить вся Украина, — уволили! Я так понимаю, помощница осталась без работы", — написал он в Telegram.
По его словам, как мужчина и офицер, он не может оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате.
"Мы обязаны помогать попавшим в беду", — написал он.
Напомним:
24 декабря заместитель Игорь Гарбарук был с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.
28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.
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