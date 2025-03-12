Как на самом деле Путин воспринимает прекращение огня на месяц — что узнал Reuters

Любое соглашение о завершении войны должно учитывать реалии на поле боя, пишут западные журналисты.

Президент России Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в Кремле.

По данным журналистов, России необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-либо гарантии.

"Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У него сильная позиция, потому что Россия наступает", – сказал источник издания.

Собеседник также заявил, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабеть, и тогда Запад может обвинить РФ в неспособности положить конец боевым действиям.

Другой источник сообщил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня — это как ловушка, поскольку Путину будет сложно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний.

Третий российский источник сообщил, что "общая картина такова, что Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня".

Кремль пока не сделал официальных комментариев на этот счет.

Напомним, 11 марта США согласились возобновить военную помощь и обмен разведывательными данными после того, как Украина выразила готовность поддержать предложение о прекращении огня.

Украина подтвердила свою готовность к 30-дневному прекращению огня, однако это не означает заморозки конфликта.

Американское предложение предусматривает полное прекращение огня в украинско-российской войне, и это больше предложения о перемирии на море и в воздухе, с которым на переговорах в Джидде выступала украинская сторона, заявил 11 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя результаты переговоров, их участник госсекретарь США Марко Рубио повторил тезис о том, что украинско-российская война "не имеет военного решения".

"Прежде чем вести переговоры, нужно прекратить стрельбу. Украинцы на это согласились. Мы надеемся, что россияне скажут "да", чтобы мы могли закончить войну таким способом, который будет приемлемым для обеих сторон", — сказал глава внешнеполитического ведомства США, добавив, что "нет" со стороны России будет означать препятствие этому.

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