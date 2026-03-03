Как на войну в Украине повлияет операция США против Ирана: у Зеленского объяснили

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

Россия усиливает напряжение на Ближнем Востоке, оказывая поддержку Ирану в его противостоянии с США и Израилем. Такое развитие событий может сказаться не только на региональной безопасности, но и повлиять на ход мирных переговоров и перспективы завершения войны в Украине.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «24 Канал».

По словам Подоляка, фактически позиция президента США Дональда Трампа в отношении России после последних событий не претерпела изменений. Он и дальше воспринимает президента Владимира Путина как влиятельного лидера, хотя нынешняя реальность этого не подтверждает.

Россия теряет влияние на Ближнем Востоке: кто ее заменит

Советник ОП также считает, что заявления Москвы относительно событий на Ближнем Востоке сейчас выглядят бессодержательно, ведь реального влияния в регионе у нее нет. Путин не выступает посредником между Ираном и США, поэтому решение о дальнейших шагах будут принимать без Кремля. Единственное государство, способное реально вмешаться, — Китай.

«Если Китай сможет дожать, остатки режима Хаменеи, заставить Иран прекратить блокировать Ормузский пролив, то тогда он станет еще одним игроком в ситуации на Ближнем Востоке», — отметил Подоляк.

Россию же, по его словам, серьезно не рассматривают как влиятельного игрока. Наоборот, ожидается, что она будет препятствовать урегулированию конфликта и пытаться его затянуть. Путин заинтересован в том, чтобы «законсервировать» нынешнее положение вещей и максимально долго сохранять нестабильность.

Известно, что Россия уже длительное время сотрудничает с Ираном и Северной Кореей в войне против Украины, и партнеры Киева это осознают. В то же время Трамп продолжает проводить «мягкую политику» в отношении Путина.

Отношение Трампа к Путину будет становиться более жестким

По убеждению Подоляка, с ростом успехов США в войнах подход Вашингтона к Путину будет становиться жестче. Со временем у Трампа будет исчезать иллюзия относительно значительной роли Кремля.

«Лидер США уже избавляется от милитарного, экономического присутствия России в Латинской Америке, странах Карибского бассейна. Это очень важно из соображений безопасности. Также продолжаются интенсивные переговоры вокруг Гренландии. США достигнут увеличения там своего присутствия», — акцентировал советник ОПУ.

Он также указал, что отдельно встает вопрос ограничения доступа России и Китая к так называемым северным морским путям. Все это — о глобальном доминировании. Если США и Израиль продолжат операцию против Ирана, они могут полностью «выбить» РФ из региона, что существенно повлияет на мировой энергетический рынок.

Война в Украине постепенно будет «обнулять» Россию

«По Украине, я думаю, сомнений нет, что это ключевая война. Да, есть Ближний Восток, другие конфликты, но ключевая война для России, после которой будет постепенно нарастать ее обнуление — это война в Украине», — подчеркнул Подоляк.

По его словам, война должна завершиться по формуле, предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским: прекращение боевых действий вдоль линии фронта и предоставление Киеву надежных гарантий безопасности. Именно они станут основой сдерживания России и инструментом давления на Кремль в послевоенной системе безопасности.

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на Украину — оценки экспертов

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач называет события на Ближнем Востоке «вторым фронтом» глобальной войны, где прямое столкновение США и Ирана разрушает ось Москва — Тегеран. Это фиксирует крах старого мирового порядка и выход конфликтов за пределы региональных. Для Украины такая эскалация создает стратегическое окно: поражение Ирана ослабляет «евразийскую пирамиду» агрессоров и может вынудить Кремль к уступкам под давлением Китая. Разрушение иранской «опоры» угрожает всей конструкции КНР-КНДР-РФ, что дает надежду на перелом ситуации в пользу Украины.

В то же время Newsweek пишет, что операция США против Ирана может выгодно сыграть на руку Кремлю, несмотря на риск потери Тегерана как военного союзника. Действия администрации Трампа способны укрепить позиции РФ, поскольку силовые методы Вашингтона оправдывают российскую агрессию в Украине и отвлекают ресурсы и внимание Запада от Киева. Экономически Москва выигрывает от скачка цен на нефть более 100 долл. за баррель, что нивелирует влияние санкций. Для Путина идеальным является затяжной конфликт, который истощает Запад и дает России главный ресурс — время.