Как непокоренная Ичкерия проиграла и угрожает ли чеченский сценарий Украине – предупреждение историка

Максим Майоров напомнил, как Ичкерия превратилась в кадыровскую сатрапию и рассказал, какие уроки может извлечь Украина.

В информационном пространстве постоянно ходят предположения о том, какими могут быть сценарии завершения войны в Украине и какой будет дальнейшая судьба нашего государства и народа. В контексте этих разговоров историк сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров напомнил о судьбе непокоренной Ичкерии, которая превратилась в "кадыровскую сатрапию" и стала зависимой от Кремля.

Как так получилось, что чеченцы, несмотря на первоначальные успехи, проиграли борьбу за независимость, и насколько реалистичен для Украины чеченский сценарий, Максим Майоров написал в Facebook.

Чеченцы тоже поначалу думали, что примирение с РФ невозможно

"Как все же случилось, что непокоренная Ичкерия превратилась в свою противоположность – кадыровскую сатрапию. Конечно, говорили о Чечне, но в уме примеряли ситуацию на Украину", – отметил он.

По его мнению, опыт Чечни не представляет большого парадокса. Напротив, эта история универсальна для всех империй.

Майоров напомнил во время активных фаз боевых действий обеих русско-чеченских войн взаимная ненависть зашкаливала, и ничто не предвещало грядущего примирения.

Чеченец Мохмад Ютаев, в 14-летнем возрасте принимавший участие в войне. В 15 лет участвовал в атаке по захвату заложников в Буденовске. Погиб в 1999 году/Фото: скриншот с видео / Фото: скриншот с видео

"Российская агрессия практически всегда геноцидальна. Она сочетает слепой массовый террор (невыборочные бомбардировки) с персональными расправами: похищениями, пытками, казнями. В таких экстремальных условиях сопротивление – это не просто идеологический, а экзистенциальный выбор жертвы агрессии", – отмечает историк.

Он замечает, что на этом этапе часто у жертвы агрессии возникает иллюзия, будто "все мосты сожжены", возврата к покорению, прощению и примирению больше нет.

15-летний Рустам Чахкиев (сверху) на видео 1995 заявлял, что готов погибнуть за свою родину. Парень попал в русскую тюрьму и считался убитым при попытке бегства. Весной 2022 года Кадыров показал мужчину, который представился Чахкиевым. Мужчина заявил, что едет воевать против Украины.

Однако на самом деле это не так. Агрессивная политика империи, в данном случае РФ, исчерпывает физические и нравственные ресурсы сопротивления.

Как начинается смирение

"Наступает момент, когда жертва готова на все, лишь бы остановить насилие. И тогда дьявол предлагает свое соглашение. Внешне все выглядит как уступки агрессора, но на самом деле это приглашение к соглашению: постепенное возвращение к нормальности в обмен на повиновение", — объясняет эксперт.

По его словам, смирение начинается с выборочной амнистии для участников сопротивления. Появляются коллаборанты.

"Россияне назвали это "чеченизацией конфликта" и самым первым и самым главным достижением такой политики был переход на сторону Москвы Кадырова (отца Рамзана Кадырова – Ред.) и братьев Ямадаевых. Дальше уже не россияне воюют с чеченцами, а чеченцы с чеченцами", – напомнил Майоров.

Отец "дон-дона" Ахмат Кадыров и Путин в 2000 году / Фото: Википедия

Коллаборация как "спасение"

"В Чечне эта логика коллаборации постепенно трансформировалась в идеологию, известную как "Ахмат-сила", или "Путь Ахмата-хаджи". Мол, Ахмат Кадыров своим выбором спас чеченскую нацию от истребления. И тут уже даже неважно, что истребляли чеченцев. Простое ослабление экстремального террора уже воспринимается как благо и подарок, за который хочется благодарить хоть Путина, хоть Кадырова. Верить в спасителя-Кадырова становится психологически комфортно", – рассказывает историк.

Почему чеченцы проиграли

Майоров напомнил, что сопротивление российскому господству и кадыровцам в Чечне было длительным и яростным.

Для справки. Партизанская война продолжалась от 2000 до, по разным данным 2010 или даже 2017 годов. В декабре 2017 года глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил об "окончательной ликвидации террористического подполья" на Северном Кавказе. Лидер вольной Ичкерии Ахмед Закаев утверждает, что последние бойцы чеченского движения сопротивления были убиты в 2021 году.

"Большинство мира (и Украина в частности) в это время жили спокойной жизнью и не замечали трагедий и героизма на Северном Кавказе. Но любое длительное сопротивление просто выгорает. Заканчиваются люди, исчезает мотивация и любая перспектива дальнейшей борьбы. Чеченцы сопротивлялись дольше, чем УПА", – подчеркивает Майоров.

По его словам, чеченское национальное движение было таким сильным в 1990-х, потому что чеченцы помнили об уничтожении интеллигенции, сталинской депортации и дискриминации при СССР.

"Свое государство должно было стать предохранителем от повторения этих скитаний. Но современная Россия смогла сделать для чеченцев борьбу за собственную государственность более дорогой, чем риск и дальше жить под властью капризной империи. "Путь Ахмата" — это неписаные гарантии неповторения геноцидов при условии сохранения"., – объяснил эксперт.

Урок для Украины

Истрик отмечает, что урок для Украины в том, что "никогда не говори никогда". По его мнению, преступления РФ в Буче и Мариуполе не являются "прививкой" от навязчивого российского "братства".

"Мы это уже проходили сто лет назад, мы с горечью наблюдаем, как сейчас это проходит Грузия, и вспоминаем о той же Ичкерии. По ряду причин Россия (еще) не может перейти к "украинизации конфликта" по примеру "чеченизации". Но российская пропаганда понемногу уже нащупывает рычаги влияния на украинское общество для углубления внутренних расколов и формирования "партии мира" — не из традиционных ватников, а из разочарованных и отчаявшихся патриотов", — предупреждает Майоров.

Подробнее об истории борьбы за независимость Ичкерии в конце 1990-х – начале 2000-х и почему она потерпела крах, читайте в нашей статье.

Ранее премьер Ичкерии Ахмед Закаев рассказал о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ. Также он назвал главную причину установления путинского режима в Ичкерии и предостерег украинцев.

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий предупреждал: путинский режим пытается убедить Запад в необходимости прекращения боевых действий и переговоров. Таким образом, Кремль стремится выторговать себе время, чтобы подготовиться к новой войне – повторив "чеченский сценарий" в Украине.

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