"Как новые iPhone": Зеленский заявил, что в мире ежегодно будут появляться новые вирусы

Зеленский говорит, что мир рискует так ничего и не понять после COVID-19.

В мире ежегодно могут появляться новые вирусы и новые угрозы. Но вместе с ними и новые вакцины, которые "как зарядки к iPhone будут подходить только к отдельному вирусу".

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

"В нем (мире. — Ред.) всегда будут появляться вирусы, будут новые угрозы, новые бомбы, потому что мир ведет соревнования за рынки, рынки влияния, экономику иногда других государств, не только своего. Ядерное, биологическое, химическое, информационное оружие — вот, чего сегодня стремится мир, потому что это сила, власть, влияние. Но в таком случае вирусы будут появляться каждый год, как новый iPhone: COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А потом — новые "бренды", новые цифры, новые вакцины, как зарядки к тем же iPhone будут подходить только к отдельному вирусу", — высказался Зеленский.

Кроме того, украинский лидер предположил, что "мир рискует так ничего и не понять после COVID-19": "Он может его преодолеть, но он не приобретает коллективного иммунитета, потому что все решает индивидуально каждый сам за себя".

"Сегодня мы говорим о шагах выживания после ковида. Но, по моему мнению, беда в том, что мы обсуждаем новые вызовы, думая, что преодолели старые. Мне кажется, это самообман... Я считаю, что главный месседж COVID-19 не в том, что стоит усилить биологическую безопасность, развивать медицину и быть более гибким в бизнесе. Все это важно, но любой врач вам скажет, лечить надо не симптомы, а первопричину. И это современная политика мира", — добавил он.

Как сообщалось, Владимир Зеленский также заявил, что Украине удалось выстоять в борьбе с пропагандой насчет вакцинации от коронавируса и самой пандемией. После преодоления ряда вызовов государству не страшны новые волны коронавируса и страна знает, как действовать дальше.

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