Владимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд Трамп

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Кремлевские чиновники решительно отвергли новый ультиматум президента США Дональда Трампа относительно сроков для переговоров России с Украиной о прекращении войны. Таким образом они подтвердили намерение Москвы продолжать боевые действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что Трамп не имеет права диктовать сроки мирных переговоров. По словам российского чиновника, переговоры завершатся только тогда, когда Россия достигнет всех своих военных целей. Вероятно, речь идет о смене власти в Украине, пересмотре политики открытых дверей НАТО и ослаблении украинской армии до уровня, когда страна не сможет защитить себя.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что страна-агрессор будет продолжать войну для защиты своих интересов, несмотря на заявление Трампа о 10-12-дневном дедлайне для начала переговоров.

Песков также сказал, что наблюдается спад в процессе нормализации российско-американских отношений. По его словам, Москва до сих пор заинтересована в налаживании диалога с Вашингтоном, но это потребует «импульсов» с обеих сторон. Песков заявил, что нынешнее состояние двусторонних отношений тормозит переговоры о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Аналитики отметили, что ранее в Кремле уже использовали не связанные непосредственно с войной в Украине темы, например двусторонний контроль над вооружениями или совместные экономические проекты, в качестве рычагов для давления на США для получения уступок по Украине.

В ISW считают, что высказывания Пескова об ухудшении отношений с США и судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут быть частью усилий РФ заставить Трампа отказаться от ультиматума ради нормализации отношений и возможного расширения сотрудничества.

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«Институт изучения войны (ISW) продолжает считать, что Кремль не заинтересован в завершении войны и вместо этого пытается затянуть конфликт, чтобы получить дополнительные преимущества на поле боя», — говорится в отчете аналитиков.

Напомним, накануне Трамп заявил, что решил сократить для России 50-дневный срок на прекращение войны против Украины до 10 дней. Президент США аргументировал свое решение отсутствием прогресса.

Американский лидер сообщил, что на 11-й день США введут против России тарифы и «другие вещи». Трамп также выразил мнение, что "война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко уладить».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа — это выявленная очень вовремя четкая позиция. По словам главы государства, Украина остается преданной миру и будет работать с США, «чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими».

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