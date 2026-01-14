"Как он вообще жив": стало известно, что ест Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший откровенно рассказал о специфических пищевых привычках президента Дональда Трампа во время путешествий. По его словам, политик предпочитает еду из McDonald’s, которую окружение называет настоящим «ядом».

Об этом пишет AP.

Кеннеди-младший прокомментировал пищевые привычки Трампа, заметив: «Я не знаю, как он вообще жив, но он живет».

По словам министра, в Мар-а-Лаго и в Белом доме президент придерживается относительно здорового рациона, однако ситуация меняется во время поездок. Кеннеди отметил, что спутникам Трампа может казаться, будто тот «целыми днями пичкает себя ядом».

Глава американского Минздрава объяснил, что в дороге лидер государства выбирает пищу, которой доверяет, в частности блюда из McDonald’s и других «крупных корпораций», чтобы уменьшить риск заболеть. В то же время Кеннеди охарактеризовал физическую выносливость Трампа словами: «У него конституция божества».

Несмотря на иронические замечания, министр положительно оценил общее состояние здоровья президента и подчеркнул, что обычно тот питается правильно. Также он назвал Трампа «самым энергичным человеком», с которым «любой из нас когда-либо встречался».

Напомним, в начале января Трамп заявил о своем «замечательном» здоровье и высокой работоспособности, работая в Овальном кабинете по 9 — 10 часов в сутки. Президент признался, что ежедневно принимает 325 мг аспирина для разжижения крови (что вчетверо превышает норму), из-за чего на его руках часто появляются синяки. Свою энергию 79-летний лидер приписывает генетике, игнорируя советы врачей по диете и упражнениям, за исключением гольфа.