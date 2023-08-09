Как основа прекращения огня: Эрдоган выдвинул предложение о возобновлении "зернового соглашения"

Турецкий лидер говорит, что решение о возобновлении соглашения зависит от того, выполняют ли страны Запада свои обещания.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах возобновить "зерновое соглашение" в "расширенном масштабе", призвав страны Запада помочь превратить инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне вечером после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер сказал: "У нас был еще одна возможность из первых уст узнать требования и ожидания России (по "зерновому соглашению" – ред.) во время телефонного разговора".

Эрдоган также сказал, что вместе с Путиным они поделилась "чувствительностью" относительно необходимости доставки зерна в Африку.

Президент Турции сообщил, что сейчас продолжаются контакты по возобновлению зерновой инициативы "с расширенным масштабом", но решение зависит от того, выполняют ли страны Запада свои обещания. Эрдоган не уточнил, о чем именно идет речь.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не придерживался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить положительную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир", — сказал турецкий лидер.

Напомним, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" 17 июля. По оценкам Института изучения войны, сейчас Кремль демонстрирует, что не желает возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, требуя значительных уступок со стороны Запада.

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