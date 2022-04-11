Как освещают украинский вопрос в пропагандистских СМИ РФ: тренды недели

Как освещают украинский вопрос в пропагандистских СМИ РФ: тренды недели

Российские пропагандисты утверждают, что Украина нарушает правила ведения войны.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных темах, продвигавших пропагандистские российские СМИ на прошлой неделе.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

Да, основными трендами недели были следующие тезисы:

Против РФ совершается мощная информационная атака. Запад использует Украину против РФ. Украина нарушает правила ведения войны

Как пропагандисты освещают эти темы:

Провокация в Буче была устроена Украиной для усиления санкций Запада против РФ и военной помощи Украине. Провокация также выгодна Западу, который должен объяснять собственному населению, почему выросли цены, возник дефицит горючего. Украина и украинцы используются как пушечное мясо. Война ведется западным оружием, ВСУ полностью обеспечены разведывательными данными. ВС РФ фактически ведут войну с Западом. Однако целые спецоперации выполняются, ВС РФ добьются успеха, Украина капитулирует. РФ ведет учет преступлений ВСУ, пытаясь привлечь внимание мира к ним. Яркий пример – бесчеловечное обращение боевиков ВСУ с пленными русскими солдатами.

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