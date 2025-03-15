Как относятся украинцы к идее проведения выборов во время войны – ответ социологи

Общественный запрос на сильную оборону и безопасность растет – украинцы выступают за выборы после победы.

Большинство украинцев считают, что выборы следует проводить только после завершения войны, ведь существуют риски безопасности.

Об этом рассказала социологиня и основательница Gradus Research Евгения Близнюк в интервью " РБК-Украина ".

По ее словам, мнения украинцев в марте по поводу выборов значительно изменились

"Да, в марте 58% украинцев отметили, что выборы нужно проводить только после завершения войны. Этот показатель вырос по сравнению с замером в феврале 2025 года, когда было 52%. Люди понимают риски для безопасности, и то, как РФ может воспользоваться моментом для внутренней дестабилизации Украины", — рассказала она.

Также она рассказала, что по опросу, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, в них, по нашим данным, приняли бы участие 74% опрошенных. Этот показатель остается стабильным с июля 2024 года. Высокая готовность к участию в выборах также подтверждает тезис о приверженности большинства украинцев принципам демократии. Но, учитывая приоритетность национальной безопасности.

Евгения Близнюк отметила, что в настоящее время наблюдается рост поддержки лидеров, ассоциированных с обороной и безопасностью страны. Запрос на построение сильной обороноспособной страны будет колоссальным.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада не смогла принять заявление о поддержке демократии и проведении выборов после установления устойчивого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение избирательного процесса до сих пор остается невозможным как через законодательство, так и из-за большого количества вопросов и вызовов по обеспечению безопасности и демократичности этого процесса. Он считает, что эта новая волна разговоров о выборах может быть опасна и может стать давлением на Украину.

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