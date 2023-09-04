Как отставка Резникова повлияет на Минобороны: оценка эксперта

По мнению эксперта, особых изменений из-за кадровых ротаций у Минобороны не будет.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что новый потенциальный министр обороны Руслан Умеров отлично подходит на соответствующий пост.

Такое мнение он высказал в эфире 1+1 в рамках телемарафона в понедельник, 4 сентября.

Также читайте Минобороны может возглавить Рустем Умеров: что о нем известно

"Если говорить о внешнем измерении, о том, повлияет ли эта отставка на факторы, связанные с тем, как Министерство обороны коммуникирует с нашими западными партнерами, здесь я думаю, что особых проблем не будет. Хотя министр Резников в роли внешнего коммуникатора Мы видели, что он мог коммуникировать не только с официальных позиций как руководитель министерства, но также налаживал достаточно хороший межличностный контакт со своими коллегами, министрами обороны других стран, нашими западными союзниками.

Но, по большому счету, мы должны понять, что западная помощь, которую союзники направляют нам, и коммуникация по линии согласования и получения этой помощи, вкладываются в более стратегические политические интересы как Украины, так и союзников", — считает он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: как отставка Резникова повлияет на Минобороны

Поэтому, по его мнению, особых изменений из-за кадровых ротаций у Минобороны не будет.

Также Жовтенко считает, что при выборе нового министра обороны обращали внимание на две компетенции: быть менеджером и удачным коммуникатором. И, по его убеждению, кандидатура Умерова отвечает обоим критериям.

"С точки зрения потребностей министерства обороны Украины на данном этапе к министру обороны есть два ключевых требования – быть менеджером, организовывать внутреннюю работу министерства. И второй момент – внешняя коммуникация, умение общаться с нашими западными партнерами", – подытожил он.

Напомним, Рустем Умеров может стать новым министром обороны Украины: что о нем известно – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.