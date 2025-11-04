Как Patriot поможет противодействовать российским ракетам: эксперт рассказал подробности

ЗРК Patriot / © Clash Report в сети Х

Поскольку российские войска все чаще используют баллистические ракеты, только система Patriot может обеспечить надежную защиту от таких ударов. Предоставление Украине дополнительных установок станет весомым шагом для укрепления противовоздушной обороны.

Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский 24 канала.

По словам Анатолия Храпчинского, российские войска усиливают обстрелы украинских территорий, причем особую сложность составляет то, что атаки производятся в смешанном формате — разными типами ракет одновременно.

«Это усложняет обнаружение или перехват. Patriot — это система, которая предполагает выявление и мониторинг большого количества целей одновременно. Это нам на пользу», — сказал он.

Несмотря на рост угроз, авиационный специалист отметил, что Украина нуждается в системах противоракетной защиты, уничтожающих баллистические цели на самой высокой точке траектории. Именно это могло бы предотвратить тяжелые последствия ударов противника.

По словам эксперта, Patriot и аналогичные системы перехватывают ракеты уже на финальном подлете к объекту. Даже в случае сбивания ракеты ее обломки могут создавать опасность. Поэтому Украине необходимо иметь собственные эффективные системы ПРО.

«Это позволило бы противодействовать баллистическим ракетам, даже тем, кто может направляться в сторону Европы, но проходить курсом над Украиной», — рассказал эксперт.

По его словам, наличие таких систем противоракетной защиты может значительно повысить безопасность не только Украины, но всей Европы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия в ближайшие дни завершит поставки в Украину двух огневых установок зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot, о котором было объявлено еще в начале августа 2025 года.