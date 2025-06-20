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Как победа над Ираном повлияет на войну в Украине — аналитики рассказали о плане Трампа
Почему Трамп выбирает Иран и Израиль, а не Украину и РФ, как первый фронт глобальной войны? Аналитики допустили, что может стоять за военной стратегией американского президента.
Команда президента США Дональда Трампа, похоже, отдает себе отчет, что Штаты, НАТО и союзники в Тихоокеанском регионе оказались в центре глобального конфликта, который ведут против них Россия и Китай.
Об этом пишут аналитики Марк Тоут и Джонатан Свит в The Hill.
Сначала казалось, что именно Украина станет тем местом, где Запад одержит первую победу в многорегиональной войне с осью зла. Однако теперь главным фронтом становится Иран.
Почему Иран, а не Украина?
«Иран ведет непрерывную прямую и опосредованную войну против США и союзников уже 46 лет», — говорится в материале.
Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции — это, по словам авторов, правильный шаг.
Путин предложил посредничество между США, Израилем и Ираном — Трамп отказал, ответив: «Сначала разреши собственный конфликт», имея в виду войну в Украине.
Кремль не остался в стороне — МИД России призвал Израиль прекратить атаки на иранские ядерные объекты, мол, это может повлечь за собой «ядерную катастрофу». Авторы считают это очередным устрашением, на которое ранее не раз подвергалась администрация Байдена.
Иранская угроза Израилю и региону
Иран выпустил по Израилю более 400 ракет и 1000 дронов — 24 погибших, более 500 раненых.
Страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие) — под угрозой через стратегический Ормузский пролив, по которому проходит 20% мирового потребления нефти.
США опрокидывают авианосцы — USS Gerald Ford, USS Nimitz, USS Carl Vinson — для потенциального удара по Ирану и сдерживания реакции.
Вероятно, главной целью станет подземный ядерный объект «Фордо» вблизи Тегерана. Пентагон опрокидывает боевую авиацию ближе к региону, что свидетельствует о подготовке к действиям.
Что дальше — Украина?
Авторы убеждены: после Ирана Трамп не должен останавливаться. Победа над режимом Хаменеи — это только начало. Если США сосредоточятся только на Китае и оставят Европу один на один с Россией — это будет стратегическая ошибка.
Генерал Майкл Курилла (CENTCOM) якобы сдерживает попытки чиновника Элбриджа Колби, стремящегося вывести поддержку из Украины в пользу Азии. Но, по словам авторов, война в Украине, конфликт с Ираном и потенциальная эскалация в Тайване — это звенья одной цепи.
Как отмечают авторы материала, Иран является ключевым первым шагом для победы в конфликте глобального масштаба.
После нейтрализации иранской ядерной угрозы следует продолжать давление на Россию.
Все эти конфликты стратегически связаны, и выиграть войну можно только путем комплексного подхода.
Добавим, что после авиаударов Израиля по Ирану 13 июня, Дональд Трамп заявил, что якобы знал об этих планах Иерусалима. Он призвал Тегеран к переговорам. Мол, будет хуже, чем Иран ожидал, если сделки не будет.