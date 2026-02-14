Как Польша отреагирует на вторжение России: Сикорский дал интересный ответ

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Польша присоединилась к Североатлантическому союзу для совместной обороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

Во время общения главы МИД спросили, какой будет реакция Польши, если агрессорка Россия пересечет границу и вторгнется на ее территорию. Сикорский дает довольно увлекательный ответ.

Реклама

«Мы присоединились к НАТО для совместной обороны. Если они пересекут границу и начнут убивать граждан НАТО, граждан Польши, мы ожидаем, что Североатлантический совет соберется и активирует план действий в чрезвычайных ситуациях, а после этого план очень прост: мы выигрываем, они проиграют», - заявил польский дипломат.

Напомним, Сикорский резко высказался о роли США в войне в Украине. Он заявил, что Европа должна получить место за столом переговоров по Украине, поскольку она несет наибольшую часть бремени войны. По его словам, американцы получают прибыль от войны, продавая оружие Украине через европейские страны.